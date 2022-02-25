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Єрмак заявив, що його брат пішов снайпером в тероборону

Ірина БалачукП'ятниця, 25 лютого 2022, 17:48
Єрмак заявив, що його брат пішов снайпером в тероборону
ФОТО З FACEBOOK  АНДРІЯ ЄРМАКА

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат, Денис Єрмак, пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони.

Джерело: пост Єрмака у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось. Все буде Україна!" 

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Фото з Facebook  Андрія Єрмака

Передісторія:

  • У 2020 році нардеп Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводив переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за статтею "Зловживання впливом", але потім перекваліфікувала його на "Шахрайство" і 17 квітня 2020 року прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції. 
  • Водночас менше ніж за тиждень Нацоліція передала цю справу назад в СБУ.
  • Жоден із фігурантів плівок з братом глави ОП Денисом Єрмаком не захотів писати заяви про злочин, усі "претенденти" на держпосади заперечили, що давали хабарі Єрмаку та його спільникам за працевлаштування.

Теми: Андрій Єрмаквійна
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