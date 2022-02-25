Єрмак заявив, що його брат пішов снайпером в тероборону

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат, Денис Єрмак, пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони.

Джерело: пост Єрмака у Facebook

Пряма мова Єрмака: "Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось. Все буде Україна!"

Фото з Facebook Андрія Єрмака

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