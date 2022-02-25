Єрмак заявив, що його брат пішов снайпером в тероборону
П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:48
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що його брат, Денис Єрмак, пішов добровольцем-снайпером до батальйону тероборони.
Джерело: пост Єрмака у Facebook
Пряма мова Єрмака: "Люблю тебе, брате. Пишаюсь тобою. Давай! Захищаємось. Тримаємось. Все буде Україна!"
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Передісторія:
- У 2020 році нардеп Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводив переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за статтею "Зловживання впливом", але потім перекваліфікувала його на "Шахрайство" і 17 квітня 2020 року прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до Головного слідчого управління Нацполіції.
- Водночас менше ніж за тиждень Нацоліція передала цю справу назад в СБУ.
- Жоден із фігурантів плівок з братом глави ОП Денисом Єрмаком не захотів писати заяви про злочин, усі "претенденти" на держпосади заперечили, що давали хабарі Єрмаку та його спільникам за працевлаштування.