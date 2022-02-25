Ермак заявил, что его брат ушел снайпером в терроборону

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат, Денис Ермак, пошел добровольцем-снайпером в батальон терробороны.

Источник: пост Ермака в Facebook

Прямая речь Ермака: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся. Все будет Украина!"

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Фото с Facebook Андрея Ермака

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