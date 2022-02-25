Ермак заявил, что его брат ушел снайпером в терроборону
Пятница, 25 февраля 2022, 18:48
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат, Денис Ермак, пошел добровольцем-снайпером в батальон терробороны.
Источник: пост Ермака в Facebook
Прямая речь Ермака: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся. Все будет Украина!"
Предыстория:
- В 2020 году нардеп Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по статье "Злоупотребление влиянием", но затем переквалифицировала его на "Мошенничество" и 17 апреля 2020 года приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции.
- В то же время меньше чем через неделю Нацолиция передала это дело обратно в СБУ.
- Ни один из фигурантов пленок с братом главы ОП Денисом Ермаком не захотел писать заявление о преступлении, все "претенденты" на госдолжности отрицали, что давали взятки Ермаку и его сообщникам за трудоустройство.
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