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Ермак заявил, что его брат ушел снайпером в терроборону

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 17:48
Ермак заявил, что его брат ушел снайпером в терроборону
ФОТО С FACEBOOK АНДРЕЯ ЕРМАКА

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат, Денис Ермак, пошел добровольцем-снайпером в батальон терробороны.

Источник: пост Ермака в Facebook

Прямая речь Ермака: "Люблю тебя, брат. Горжусь тобой. Давай! Защищаемся. Держимся. Все будет Украина!" 

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Фото с Facebook  Андрея Ермака

Предыстория:

  • В 2020 году нардеп Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по статье "Злоупотребление влиянием", но затем переквалифицировала его на "Мошенничество" и 17 апреля 2020 года приняла решение о передаче дела по подследственности в Главное следственное управление Нацполиции.
  • В то же время меньше чем через неделю Нацолиция передала это дело обратно в СБУ.
  • Ни один из фигурантов пленок с братом главы ОП Денисом Ермаком не захотел писать заявление о преступлении, все "претенденты" на госдолжности отрицали, что давали взятки Ермаку и его сообщникам за трудоустройство.

Темы: Андрей Ермаквойна
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