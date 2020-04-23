САП не побачила зловживання в діях брата Єрмака і передала справу поліції
Матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали до Національної поліції.
Джерело: юридична компанія "Міллер", адвокат Гео Лероса Масі Найєм у коментарі "Українській правді"
Деталі: В "Міллер" дізналися, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію відкритого раніше провадження зі "Зловживання впливом" на "Шахрайство" і 17 квітня прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Національної поліції.
Дослівно: "Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не знаходиться в підслідності НАБУ".
Пряма мова Найєма: "За моєю інформацією, логіка прокурорів САП така: Денис і Андрій Єрмак начебто не отримували грошей за призначення на посади, тож це не зловживання впливом, а вже шахрайство - інших фігурантів справи Дмитра Штанька і Сергія Шумського. В зв’язку з цим перекваліфікація і справа вже не підслідна НАБУ, а підслідна поліції".
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Передісторія:
- Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата глави Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на певні посади в органах влади. Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура за заявою Лероса розпочала кримінальне провадження.
- Андрій Єрмак в свою чергу заявив, що на оприлюдненому відео дійсно його брат Денис. У зв'язку з поширенням відео Єрмак мав намір звернутися із заявою до Служби безпеки України та Держбюро розслідувань.
- Гео Лерос подав до НАБУ звернення з "плівками". У свою чергу ДБР порушило кримінальну справу щодо Лероса.
- Згодом юридична компанія "Міллер", яка захищає Лероса, повідомила, що після публікації "плівок" правоохоронні органи відкрили вже 5 кримінальних проваджень.
- Сам Денис Єрмак заявив, що як громадянин вільний зустрічатися з ким завгодно і обговорювати, що завгодно, і те, що його брат чиновник, не повинне обмежувати його права.
- Фігурант плівок з братом голови Офісу президента Андрія Єрмака Дмитро Штанько 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а інший фігурант Сергій Шумський є гласним позаштатним співробітником оперативного управління СБУ.
- Штанько також заявив, що загалом від людей, які претендували на якісь посади у державній владі, для Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а Андрію Єрмаку передавали 10 тисяч доларів.