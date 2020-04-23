Матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали до Національної поліції.

Джерело: юридична компанія "Міллер", адвокат Гео Лероса Масі Найєм у коментарі "Українській правді", Лерос у Facebook

Деталі: В "Міллер" дізналися, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура змінила кваліфікацію відкритого раніше провадження зі "Зловживання впливом" на "Шахрайство" і 17 квітня прийняла рішення про передачу справи за підслідністю до ГСУ Національної поліції.

Дослівно: "Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення. Шахрайство, на відміну від зловживання впливом, не відноситься до корупційних злочинів, тому справа більше не знаходиться в підслідності НАБУ".

Пряма мова Найєма: "За моєю інформацією, логіка прокурорів САП така: Денис і Андрій Єрмак начебто не отримували грошей за призначення на посади, тож це не зловживання впливом, а вже шахрайство - інших фігурантів справи Дмитра Штанька і Сергія Шумського. В зв’язку з цим перекваліфікація і справа вже не підслідна НАБУ, а підслідна поліції".

Пряма мова Лероса: "Тепер замість НАБУ розслідування буде проводити Національна поліція, а Денис Єрмак одразу став потерпілим, а не організатором схеми розпродажі посад. Тепер в такій країні ми живемо, ласкаво просимо в задзеркалля!".

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