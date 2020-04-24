Плівки з братом Єрмака: фігуранти відмовилися писати заяви і кажуть, що не давали хабарів

Жоден із фігурантів плівок з братом глави ОП Денисом Єрмаком не захотів писати заяви про злочин, всі "претенденти" на держпосади заперечують, що давали хабарі Єрмаку та його спільникам за працевлаштування.

Джерело: поінформовані юристи-криміналісти в коментарі "Українській правді", витяг із ЄРДР, який опинився в розпорядженні УП

Деталі: 17 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала матеріали провадження щодо відеозаписів Денисом Єрмаком з НАБУ до Нацполіції.

У НАБУ не змогли довести "зловживання впливом", а справу перекваліфікували з ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом) на ст. 190 ККУ (шахрайство).

Заявник – нардеп "Слуги народу" Гео Лерос вказував про вплив службовців Офісу президента на прийняття рішень про призначення на посади в органах держвлади.

Дослівно ЄРДР: "Установлено, що Єрмак Д.Б., за попередньою змовою групою осіб з Шумським С.З. та Штаньком Д.О., шляхом обману, який полягав у проведенні співбесід і створення видимості реальної можливості призначення на посади в органи державної влади та державні підприємства, у період з серпня по жовтень 2019 року намагалися заволодіти грошовими коштами громадян, які мали бути надані нібито як неправомірна вигода відповідним службовим особам, однак свого умислу не довели до кінця з причин, що не залежали від їхньої волі".

Деталі: Слідство встановило 3-х осіб, які в серпні – жовтні 2019 року проводили співбесіди "претендентами" на посади в органах держвлади та держпідприємствах. Йдеться про Дениса Єрмака, Дмитра Штанька, та Сергія Шумського.

Штанько розповідав, що 16 років пропрацював в органах внутрішніх справ, а Шумський говорив, що він позаштатний співробітник оперативного управління СБУ.

Жоден з організаторів співбесід у цьому провадженні не визнаний "потерпілим", але правову оцінку їх діям дасть уже поліція.

Правоохоронці вивчили більше 20 годин відеозаписів. На деяких фрагментах під час таких "співбесід" велися розмови про хабарі, але ніхто на відео не обіцяв впливати на конкретних службовців для призначення на відповідні посади.

Водночас, жодну особу, яка пройшла "співбесіду", не призначили на обговорювану посаду.

УП повідомили, що на одному з фрагментів відео зафіксували конфлікт з людиною, яка вимагала повернути гроші через невиконання обіцяного, це вказує на можливе заволодіння майном шляхом обману.

Троє фігурантів записів (Штанько, Шумський і Єрмак - ред.) надали протилежні за змістом показання.

Крім того, Штанько і Шумський дали інтерв’ю журналістам, розголосивши відомості досудового розслідування без дозволу.

Правоохоронцям так і не вдалося з’ясувати, чи здійснювалася зйомка у законний спосіб. Зокрема, не вдалося підтвердити співпрацю фігурантів відеозаписів на момент їх проведення з правоохоронними органами.

Із відео можна чітко встановити, хто проводив відеозапис, але під час допитів, люди, які здійснювали зйомку, заперечили цей факт.

До того ж особи, які приходили на "співбесіди", відмовилися подавати заяви про злочин та запевнили, що не давали грошей фігурантам за відповідні "послуги".

Таким чином, справу перекваліфікували та передали розслідування із НАБУ до Нацполіції.

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