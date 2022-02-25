Зеленский записал видео из Киева, что власти не собираются бежать
Пятница, 25 февраля 2022, 19:07
Президент Владимир Зеленский записал видео с руководящими лицами государства с улицы Банковой в Киеве.
Источник: facebook-страница Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину.
И так будет дальше. Слава нашим защитникам. Слава нашим защитницам".
Детали: На видеозаписи видны еще глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он заверил, что военные и граждане остаются в Киеве.
Предыстория:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат Денис ушел снайпером в территориальную оборону.
- Путин на Совбезе России, пытаясь объяснить россиянам свою преступную агрессию против Украины, призвал украинских военных сложить оружие и "договариваться" с россиянами, потому что в Киеве "сидят наркоманы и неонацисты".
- Ранее, 25 февраля, в Кремле заявили, что предлагают Украине начать переговоры в Минске.