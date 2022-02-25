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Зеленский записал видео из Киева, что власти не собираются бежать

Пятница, 25 февраля 2022, 19:07
Владимир Зеленский. фото: getty images

Президент Владимир Зеленский записал видео с руководящими лицами государства с улицы Банковой в Киеве.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину.

И так будет дальше. Слава нашим защитникам. Слава нашим защитницам".

Детали: На видеозаписи видны еще глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заверил, что военные и граждане остаются в Киеве.

Предыстория: 

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что его брат Денис ушел снайпером в территориальную оборону.
  • Путин на Совбезе России, пытаясь объяснить россиянам свою преступную агрессию против Украины, призвал украинских военных сложить оружие и "договариваться" с россиянами, потому что в Киеве "сидят наркоманы и неонацисты".
  • Ранее, 25 февраля, в Кремле заявили, что предлагают Украине начать переговоры в Минске.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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