Зеленский записал видео из Киева, что власти не собираются бежать

Президент Владимир Зеленский записал видео с руководящими лицами государства с улицы Банковой в Киеве.

Источник: facebook-страница Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Мы здесь. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину.

И так будет дальше. Слава нашим защитникам. Слава нашим защитницам".

Детали: На видеозаписи видны еще глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он заверил, что военные и граждане остаются в Киеве.

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