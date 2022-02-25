ЗСУ оприлюднили відео з полоненим росіянином

У Збройних Силах оприлюднили відеозапис із полоненим російським окупантом, на якому він розповідає по телефону батькам про свою причетність до російської збройної агресії.

Джерело: facebook-сторінка Сухопутних сил ЗСУ

Деталі: На відео українські службовці тримають особистий телефон російського окупанта біля його обличчя, поки він розмовляє зі своїми батьками в Росії.

Він зізнається своїм батькам, що потрапив у полон в Україні. Його батьки дивуються, як він туди потрапив, а він сказав, що замість навчань їх надіслали воювати в Україну.

Він попросив батьків дзвонити до його командирів та просити визволити з полону.

Передісторія: