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ЗСУ оприлюднили відео з полоненим росіянином

П'ятниця, 25 лютого 2022, 21:35
ЗСУ оприлюднили відео з полоненим росіянином

У Збройних Силах оприлюднили відеозапис із полоненим російським окупантом, на якому він розповідає по телефону батькам про свою причетність до російської збройної агресії.

Джерело: facebook-сторінка Сухопутних сил ЗСУ

Деталі: На відео українські службовці тримають особистий телефон російського окупанта біля його обличчя, поки він розмовляє зі своїми батьками в Росії.

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Він зізнається своїм батькам, що потрапив у полон в Україні. Його батьки дивуються, як він туди потрапив, а він сказав, що замість навчань їх надіслали воювати в Україну. 

Він попросив батьків дзвонити до його командирів та просити визволити з полону.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Увечері 25 лютого Служба безпеки оприлюднила відеозапис допиту російського ОМОНівця, якого затримали при спробі наступу на Київ. Він кається за свою причетність до агресії та закликав російських військових скласти зброю.
  • Уночі 25 лютого Міноборони повідомило, що взяло в полон двох російських військових, які розквартировані на Далекому Сході. Вони твердять, що до України заїхали з окупованого Криму, а керівництво сказало, що їх везуть на навчання.

Теми: Збройні силивійнаРосіяполонені
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