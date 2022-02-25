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ВСУ обнародовали видео с пленным россиянином

Пятница, 25 февраля 2022, 22:35

В Вооруженных Силах опубликовали видеозапись с пленным российским оккупантом, на которой он рассказывает по телефону родителям о причастности к российской вооруженной агрессии.

Источник: facebook-страница Сухопутных сил ВСУ

Детали: На видео украинские служащие держат личный телефон российского оккупанта у его лица, пока он разговаривает со своими родителями в России.

Он признается своим родителям, что попал в плен в Украине. Его родители удивляются, как он туда попал, а он сказал, что "вместо учений их послали воевать в Украину".

Он попросил родителей звонить его командирам и просить освободить из плена.

Предыстория: 

  • Вечером 25 февраля Служба безопасности опубликовала видеозапись допроса российского ОМОНовца, задержанного при попытке наступления на Киев. Он раскаивается за свою причастность к агрессии и призвал русских военных сложить оружие.
  • Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут "на учебу".

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияпленные
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