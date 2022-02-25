Українська ППО знищила кілька російських балістичних ракет і щонайменше 2 літаки
У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет росіян та щонайменше два літаки.
Джерело: facebook-сторінка Генштабу ЗСУ, facebook-сторінка Сухопутних сил ЗСУ
Дослівно: "Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила декілька балістичних ракет та як мінімум два літаки повітряно-ракетних сил РФ.
На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва.
Намагаючись зберегти темпи наступу противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відмічено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська.
Втримавши важкі бої підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції".
Деталі: Українські бійці опівдні 25 лютого прорвали позиції російських окупантів біля Біловодська на Луганщині та здійснили контрнаступ, установивши контроль над містом. Російські окупанти утекли в бік російського кордону.
У Генштабі повідомили, що в місті Щастя на Луганщині було знищено міст через річку Сіверський Донець.
У волинських областях наземних дій окупантів не фіксували. Уздовж північної ділянки кордону України з Білоруссю російська авіація продовжує здійснювати демонстраційні дії.
Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус на Донеччині.
Передісторія:
- До Києва ввійшли колони української військової техніки для оборони столиці. За словами мера Києва Віталія Кличка, на вулицях столиці можна чути вибухи та постріли через присутність у столиці російських диверсантів та бойових підрозділів.
- Росія обстріляла із ракетних систем залпового вогню дитбудинок у Ворзелі під Києвом.
- Уранці 25 лютого українські військові зупинили наступ російських танків на Чернігівщині в напрямку Києва, підірвавши близько 20 танків окупантів та до 15 одиниць бойової техніки.
- У ході повітряного бою український винищувач збив російський винищувач Су-35 над Харковом.