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В Винницкой области украинские летчики сбили российский истребитель

Пятница, 25 февраля 2022, 22:59
В Винницкой области украинские летчики сбили российский истребитель
фото иллюстративное getty images

Под Калиновкой в ​​Винницкой области украинские пилоты сбили российский истребитель Су-25.

Источник: facebook-страница главы Винницкой военной администрации Сергея Борзова, командование Воздушных Сил ВСУ

Прямая речь Борзова: "Только что под Калиновкой наши военные летчики сбили российский СУ-25.

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Детали: В командовании Воздушных Сил добавили, что истребитель направлялся в направлении Винницы.

Уничтожение вражеского самолета произошло с украинским Су-24. Пилота оккупационных сил ищут в полях.

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Предыстория: 

  • Лишь один летчик Военно-воздушных сил Украины на протяжении 30 часов собственноручно сбил 6 российских самолетов. Один из них был сбит в небе над Харьковом.
  • Кроме того, украинская система противовоздушной обороны сбила 25 февраля 2 военных самолета российских оккупантов.

Темы: РосcиявойнаавиаВооруженные силы
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