Ситуація в Києві під контролем ЗСУ – Данілов

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Києві постійні автоматні перестрілки йдуть орієнтовно в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, вулиці Богдана Хмельницького.

В районі метро Берестейської, де раніше був напад на військову частину, українські содати знищили колону ворога.