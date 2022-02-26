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Ситуація в Києві під контролем ЗСУ – Данілов

Катерина ТищенкоСубота, 26 лютого 2022, 06:00
Ситуація в Києві під контролем ЗСУ – Данілов
Олексій Данілов, фото РНБО

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян.

Джерело: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва".

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Що передувало: Раніше повідомлялося, що у Києві постійні автоматні перестрілки йдуть орієнтовно в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, вулиці Богдана Хмельницького.

В районі метро Берестейської, де раніше був напад на військову частину, українські содати знищили колону ворога.

Теми: ДаніловКиїввійна
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