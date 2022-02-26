Ситуация в Киеве под контролем ВСУ – Данилов
Суббота, 26 февраля 2022, 07:00
Ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных Сил Украины и граждан.
Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Укринформу
Прямая речь: "Останавливаем орду, как можем, ситуация под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева".
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Киеве постоянные автоматные перестрелки идут ориентировочно в районе площади Победы, железнодорожного вокзала, улицы Богдана Хмельницкого.
В районе метро Берестейской, где раньше было нападение на воинскую часть, украинские содаты уничтожили колонну врага.
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