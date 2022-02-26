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Ситуация в Киеве под контролем ВСУ – Данилов

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 07:00
Алексей Данилов, фото СНБО

Ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных Сил Украины и граждан.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Укринформу

Прямая речь: "Останавливаем орду, как можем, ситуация под контролем военных Вооруженных сил Украины и граждан Киева".

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Киеве постоянные автоматные перестрелки идут ориентировочно в районе площади Победы, железнодорожного вокзала, улицы Богдана Хмельницкого.

В районе метро Берестейской, где раньше было нападение на воинскую часть, украинские содаты уничтожили колонну врага.

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Темы: ДаниловКиеввойна
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