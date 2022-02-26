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Станом на ранок у Києві поранено 35 людей, двоє з них - діти

Валентина РоманенкоСубота, 26 лютого 2022, 08:26
Станом на ранок у Києві поранено 35 людей, двоє з них - діти
скриншот

Станом на ранок 26 лютого у Києві внаслідок бойових дій противника поранено 35 людей, з них 2 – діти.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко

Деталі: Кличко наголосив, що російських військ у Києві немає, водночас діють ворожі ДРГ.

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Пряма мова: Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі 2 дітей.

Найбезпечніше – залишайтесь в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря".

Деталі: Мер попередив, що військові, правоохоронці та тероборона облаштовуватимуть блокпости, тому пересування буде обмежене і ускладнене.

ВІДЕО ДНЯ

Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт їздить в кількості, достатній для перевезення працівників критичної інфраструктури міста.

Працює метро, крім Броварської лінії, станції доступні для укриття людей.

Нагадаємо: Вранці 26 лютого радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Києві контрольована на 100%, і в Росії немає жодних шансів захопити місто.

Теми: війнаКиїв
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