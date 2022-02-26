По состоянию на утро в Киеве ранены 35 человек, двое из них - дети

По состоянию на утро 26 февраля в Киеве в результате боевых действий противника ранены 35 человек, из них 2 – дети.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко

Детали: Кличко подчеркнул, что российских войск в Киеве нет, в то же время действуют вражеские ДРГ.

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Прямая речь: "Было несколько столкновений, перестрелок. Ранены по состоянию на 6 утра 35 человек, в том числе 2 детей.

Безопаснее всего – оставайтесь в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха".

Детали: Мэр предупредил, что военные, правоохранители и терроборона будут обустраивать блокпосты, поэтому передвижение городом будет ограничено и усложнено.

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Все объекты критической инфраструктуры работают, общественный транспорт ездит в количестве, достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры города.

Работает метро, кроме Броварской линии, станции доступны для укрытия людей.

Напомним: Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация в Киеве контролируется на 100%, и у России нет никаких шансов захватить город.