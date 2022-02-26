Окупанти дістають інформацію про військових ЗСУ фейковими дзвінками до рідних – МВС

Рідним та близьким українських військових телефонують з їхніх номерів та повідомляють неправдиву інформацію про їхній стан і місцеперебування.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях".

Деталі: У міністерстві порадили ставити питання, на які знаєте відповідь лише ви двоє, на кшталт:

Назва дитячого садочку, в який ходив

Номер школи, в якій навчався

День народження матері

Передісторія: