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Окупанти дістають інформацію про військових ЗСУ фейковими дзвінками до рідних – МВС

Субота, 26 лютого 2022, 11:50
Фото pixabay

Рідним та близьким українських військових телефонують з їхніх номерів та повідомляють неправдиву інформацію про їхній стан і місцеперебування.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Дослівно: "Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.

Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях".

Деталі: У міністерстві порадили ставити питання, на які знаєте відповідь лише ви двоє, на кшталт: 

  • Назва дитячого садочку, в який ходив
  • Номер школи, в якій навчався
  • День народження матері

Передісторія: 

  • У Раді національної безпеки і оборони повідомили, що російські шпигуни та агенти проникли в групи та форуми для спілкування мешканців Київщини в соцмережах та месенджерах: у відомстві пояснили, що і як робити в таких випадках.
  • Українська влада також оприлюднила детальні вказівки, як відрізнити російську військову техніку від української, щоби повідомляти про її пересування до Генштабу Збройних сил та правоохоронних органів.

Теми: РосіявійнаМВСокупація
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