Окупанти дістають інформацію про військових ЗСУ фейковими дзвінками до рідних – МВС
Субота, 26 лютого 2022, 11:50
Рідним та близьким українських військових телефонують з їхніх номерів та повідомляють неправдиву інформацію про їхній стан і місцеперебування.
Джерело: Міністерство внутрішніх справ
Дослівно: "Відбуваються фейкові дзвінки з номерів військовослужбовців близьким та рідним з недостовірною інформацією про їх стан та місце перебування.
Прохання проінформувати близьких та рідних щодо дій в таких ситуаціях".
Деталі: У міністерстві порадили ставити питання, на які знаєте відповідь лише ви двоє, на кшталт:
- Назва дитячого садочку, в який ходив
- Номер школи, в якій навчався
- День народження матері
Передісторія:
- У Раді національної безпеки і оборони повідомили, що російські шпигуни та агенти проникли в групи та форуми для спілкування мешканців Київщини в соцмережах та месенджерах: у відомстві пояснили, що і як робити в таких випадках.
- Українська влада також оприлюднила детальні вказівки, як відрізнити російську військову техніку від української, щоби повідомляти про її пересування до Генштабу Збройних сил та правоохоронних органів.