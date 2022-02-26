Оккупанты получают информацию о военных ВСУ фейковыми звонками к родным – МВД

Родным и близким украинских военных звонят по телефону с их номеров и сообщают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Происходят фейковые звонки из номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении.

Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях".

Детали: В министерстве посоветовали задавать вопросы, на которые знаете ответ только вы двое, вроде:

Название детского сада, в который ходил ваш родственнык-военный;

Номер школы, где учился;

День рождения матери;

Предыстория: