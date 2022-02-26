Оккупанты получают информацию о военных ВСУ фейковыми звонками к родным – МВД
Суббота, 26 февраля 2022, 11:50
Родным и близким украинских военных звонят по телефону с их номеров и сообщают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.
Источник: Министерство внутренних дел
Дословно: "Происходят фейковые звонки из номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении.
Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях".
Детали: В министерстве посоветовали задавать вопросы, на которые знаете ответ только вы двое, вроде:
- Название детского сада, в который ходил ваш родственнык-военный;
- Номер школы, где учился;
- День рождения матери;
Предыстория:
- В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что российские шпионы и агенты проникли в группы и форумы для общения жителей Киевской области в соцсетях и мессенджерах: в ведомстве объяснили, что и как делать в таких случаях.
- Украинские власти также обнародовали подробные указания, как отличить российскую военную технику от украинской, чтобы сообщать о ее передвижении в Генштаб Вооруженных Сил и правоохранительные органы.