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Оккупанты получают информацию о военных ВСУ фейковыми звонками к родным – МВД

Суббота, 26 февраля 2022, 10:50
Оккупанты получают информацию о военных ВСУ фейковыми звонками к родным – МВД
Фото pixabay

Родным и близким украинских военных звонят по телефону с их номеров и сообщают ложную информацию об их состоянии и местонахождении.

Источник: Министерство внутренних дел

Дословно: "Происходят фейковые звонки из номеров военнослужащих близким и родным с недостоверной информацией об их состоянии и местонахождении.

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Просьба проинформировать близких и родных о действиях в таких ситуациях".

Детали: В министерстве посоветовали задавать вопросы, на которые знаете ответ только вы двое, вроде:

  • Название детского сада, в который ходил ваш родственнык-военный;
  • Номер школы, где учился;
  • День рождения матери;

Предыстория: 

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  • В Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что российские шпионы и агенты проникли в группы и форумы для общения жителей Киевской области в соцсетях и мессенджерах: в ведомстве объяснили, что и как делать в таких случаях.
  • Украинские власти также обнародовали подробные указания, как отличить российскую военную технику от украинской, чтобы сообщать о ее передвижении в Генштаб Вооруженных Сил и правоохранительные органы.

Темы: РосcиявойнаМВДоккупация
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