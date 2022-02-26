Тероборона затримала російських окупантів у підвалі житлового будинку

Підрозділ територіальної оборони Миколаєва затримав російських військових у підвалі житлового будинку.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: На відео видно, як загін тероборони витягує з підвалів людей у військовому камуфляжі, який використовують російських окупантів.

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