Тероборона затримала російських окупантів у підвалі житлового будинку
Субота, 26 лютого 2022, 13:33
Підрозділ територіальної оборони Миколаєва затримав російських військових у підвалі житлового будинку.
Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: На відео видно, як загін тероборони витягує з підвалів людей у військовому камуфляжі, який використовують російських окупантів.
Передісторія:
- Уночі 26 лютого українська система протиповітряної оборони відбила атаки російського десанту на місто.
- Після обіду 26 лютого українська влада повідомило, що на Миколаїв сунуть ворожі танки, і місто готується до кругової оборони.
- Україна звернулася до Міжнародної організації Червоного Хреста з проханням вивезти трупи російських окупантів з території України. Водночас у російському міністерстві оборони мовчать про втрати серед особового складу.