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Тероборона затримала російських окупантів у підвалі житлового будинку

Субота, 26 лютого 2022, 13:33

Підрозділ територіальної оборони Миколаєва затримав російських військових у підвалі житлового будинку.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: На відео видно, як загін тероборони витягує з підвалів людей у військовому камуфляжі, який використовують російських окупантів.

Передісторія: 

  • Уночі 26 лютого українська система протиповітряної оборони відбила атаки російського десанту на місто.
  • Після обіду 26 лютого українська влада повідомило, що на Миколаїв сунуть ворожі танки, і місто готується до кругової оборони.
  • Україна звернулася до Міжнародної організації Червоного Хреста з проханням вивезти трупи російських окупантів з території України. Водночас у російському міністерстві оборони мовчать про втрати серед особового складу.

Теми: Збройні силидиверсантиРосіявійна
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