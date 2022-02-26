Тероборона задержала российских оккупантов в подвале жилого дома
Суббота, 26 февраля 2022, 12:33
Подразделение территориальной обороны Николаева задержало российских военных в подвале жилого дома.
Источник: командование Воздушных сил ВСУ
Детали: На видео видно, как отряд терробороны вытаскивает из подвалов людей в военном камуфляже, который используют российские оккупанты.
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Предыстория:
- Ночью 26 февраля украинская система противовоздушной обороны отразила атаки российского десанта на город.
После обеда 26 февраля украинские власти сообщили, что на Николаев суют вражеские танки, и город готовится к круговой обороне.
- Украина обратилась в Международную организацию Красного Креста с просьбой вывезти трупы российских оккупантов с территории Украины. В то же время, в российском министерстве обороны молчат о потерях среди личного состава.
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