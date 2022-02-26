Тероборона задержала российских оккупантов в подвале жилого дома

Подразделение территориальной обороны Николаева задержало российских военных в подвале жилого дома.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: На видео видно, как отряд терробороны вытаскивает из подвалов людей в военном камуфляже, который используют российские оккупанты.

Предыстория: