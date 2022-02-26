Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тероборона задержала российских оккупантов в подвале жилого дома

Суббота, 26 февраля 2022, 12:33

Подразделение территориальной обороны Николаева задержало российских военных в подвале жилого дома.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: На видео видно, как отряд терробороны вытаскивает из подвалов людей в военном камуфляже, который используют российские оккупанты.

Реклама:

Предыстория: 

  • Ночью 26 февраля украинская система противовоздушной обороны отразила атаки российского десанта на город.
    После обеда 26 февраля украинские власти сообщили, что на Николаев суют вражеские танки, и город готовится к круговой обороне.
  • Украина обратилась в Международную организацию Красного Креста с просьбой вывезти трупы российских оккупантов с территории Украины. В то же время, в российском министерстве обороны молчат о потерях среди личного состава.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыдиверсантыРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: