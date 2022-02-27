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Окупанти розстріляли автобус із цивільними на Сумщині й не пускають "швидкі"

Катерина ТищенкоНеділя, 27 лютого 2022, 11:25
Окупанти розстріляли автобус із цивільними на Сумщині й не пускають швидкі
Дмитро Живицький, Facebook

На Сумщині російські війська розстріляли автобус з цивільними і не підпускають до нього "швидкі допомоги".

Джерело: голова Сумської облалсної військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Між Чупахівкою і Довжиком, Охтирський район, російські танки розстріляли автобус з цивільними.

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Швидкі допомоги до нього зараз не підпускають. Місцевість навколо замінована, проїхати до них не можуть".

Деталі: За словами голови ВЦА, сімейні лікарі пішки з амбулаторії виходять їм назустріч, на місце розстрілу, де будуть намагатися надавати їм медичну допомогу до приїзду швидкої.

Пізніше Живицький повідомив про артобстріл Киріківки Охтирського району.

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Що передувало: До міста Суми з південного сходу насувалася велика колона техніки противника.

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою.

Теми: Сумська областьвійна
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