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Оккупанты расстреляли автобус с гражданскими в Сумской области и не пускают "скорые"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 12:25
Дмитрий Живицкий, Facebook

В Сумской области российские войска расстреляли автобус с гражданскими и не подпускают к нему "скорые помощи".

Источник: глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "Между Чупаховкой и Довжиком, Ахтырский район, российские танки расстреляли автобус с гражданскими.

Скорую помощь к нему сейчас не подпускают. Местность вокруг заминирована, проехать к ним не могут".

Детали: По словам главы ВГА, семейные врачи пешком из амбулатории выходят им навстречу, на место расстрела, где будут пытаться оказывать им медицинскую помощь до приезда скорой.

Позже Живицкий сообщил об артобстреле Кириковки Ахтырского района.

Что предшествовало: В город Сумы с юго-востока надвигалась большая колонна техники противника.

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Темы: Сумская областьвойна
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