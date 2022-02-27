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Зеленський поговорив із Лукашенком перед його можливим наступом

Мазуренко Альона Неділя, 27 лютого 2022, 13:44
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поговорив з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком перед його ймовірним вторгненням в Україну на стороні Росії.

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Інших деталей президент України поки що не повідомив. 

Відзначимо, що 27 лютого Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країни і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

Крім того, Лукашенко дорікнув Зеленському через його звернення до білорусів з приводу конституційного референдуму в Білорусі, який проходить в неділю.

Лукашенко заявив, що в Україні відловлюють та б'ють росіян та білорусів. Таким чином, за його словами, Україна начебто "підштовхує Білорусь до спецоперації із захисту своїх громадян". 

Що передувало: У неділю зранку прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація приїхала до Білорусі нібито для переговорів із Україною.

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Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією у будь-якій країні, з території якої в Україну не летять ракети, але не в Білорусі. Зокрема, у Швейцарії.

Теми: ЗеленськийЛукашенковійна
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