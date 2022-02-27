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Зеленский поговорил с Лукашенко перед его возможным наступлением

Алена МазуренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 12:44
Зеленский поговорил с Лукашенко перед его возможным наступлением
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко перед его вероятным вторжением в Украину на стороне России.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Других деталей президент Украины пока не сообщил.

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Отметим, что 27 февраля Лукашенко подтвердил, что ракеты по Украине были запущены с территории его страны и пригрозил вторжением в Украину белорусской армии.

Кроме того, Лукашенко упрекнул Зеленского из-за его обращения к белорусам по поводу проходящего в воскресенье конституционного референдума в Беларуси.

Лукашенко заявил, что в Украине отлавливают и избивают россиян и белорусов. Таким образом, по его словам, Украина "подталкивает Беларусь к спецоперации по защите своих граждан".

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Что предшествовалоВ воскресенье утром пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация приехала в Беларусь якобы для переговоров с Украиной.

Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любой стране, с территории которой на Украину не летят ракеты, но не в Беларуси. В частности, в Швейцарии.

Темы: ЗеленскийЛукашенковойна
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