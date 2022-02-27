Украинская и российская стороны встретятся в районе реки Припять

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.

Источник: Офис Президента в Telegram.

Дословно: "Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять".

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Детали: Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Что предшествовало: Ранее Россия заявила, что Украина согласилась на переговоры на границе с Беларусью.

Также Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.