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Кулеба про переговори з Росією: може бути мир, але не капітуляція України

Євген КізіловНеділя, 27 лютого 2022, 17:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба підтвердив, що українська делегація проведе переговори з Росією на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Кулеба на брифінгу 27 лютого

Деталі: За його словами, українська делегація відправилась, щоб послухати, що скаже Росія, і висловитися, що ми думаємо про цю війну і про дії Росії.

Пряма мова: "Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову на цьому наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території. Не в тому мета нашої боротьби".

Що було раніше: Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".

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Теми: РосіяУкраїнавійнаМЗС
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