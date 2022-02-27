Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба про переговори з Росією: може бути мир, але не капітуляція України

Євген КізіловНеділя, 27 лютого 2022, 16:18

Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба підтвердив, що українська делегація проведе переговори з Росією на кордоні з Білоруссю.

Джерело: Кулеба на брифінгу 27 лютого

Деталі: За його словами, українська делегація відправилась, щоб послухати, що скаже Росія, і висловитися, що ми думаємо про цю війну і про дії Росії.

Реклама:

Пряма мова: "Немає нічого поганого у переговорах як таких. І ми будемо раді, якщо результатом цих переговорів буде мир і кінець війни. Але, і я знову на цьому наголошую, ми не здамося, ми не капітулюємо, ми не віддамо жодного сантиметру нашої території. Не в тому мета нашої боротьби".

Що було раніше: Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".

Теми: РосіяУкраїнавійнаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: