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Кулеба о переговорах с Россией: может быть мир, но не капитуляция Украины

Евгений КизиловВоскресенье, 27 февраля 2022, 17:18

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинская делегация проведет переговоры с Россией на границе с Беларусью.

Источник: Кулеба на брифинге 27 февраля

Детали: По его словам, украинская делегация отправилась, чтобы послушать, что скажет Россия, и высказаться, что "мы думаем об этой войне и действиях России".

Прямая речь: "Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в этом цель нашей борьбы".

Что было раньше: Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".

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Темы: РосcияУкраинавойнаМИД
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