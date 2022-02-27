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Перемовини з РФ почнуться за декілька годин, делегація змінила маршрут – Веніславський

Роман ПетренкоНеділя, 27 лютого 2022, 18:05

Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський повідомив, що перемовини української делегації з росіянами почнуться за декілька годин, оскільки команда добиратиметься до кордону з Білоруссю більше часу, ніж очікувалося.

Джерело: Веніславський в ефірі каналу Рада                                                   

Пряма мова Веніславського: "У зв’язку з безпековою ситуацією маршрут (до кордону з Білоруссю – ред.) змінено, тому я думаю, що перемовини розпочнуться протягом декількох годин.

Для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашій делегації, вони поїхали таким маршрутом, який не складає загрозу для їхнього життя та не було відоме їхнє місцеперебування".

Деталі: Він не зміг назвати склад делегації, аби убезпечити їх.

Веніславський вважає, що до кінця дня вже буде повна інформація про стартові позиції та результати перемовин.

Також він додав, що білоруси також будуть брати участь у перемовинах, але як спостерігачі.

Що було раніше:

  • Офіс президента повідомив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував президенту України Володимиру Зеленському, й вони домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською на кордоні, в районі річки Прип'ять.
  • Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
  • Перед цим Лукашенко пригрозив Україні "спецоперацією із захисту своїх громадян".

Теми: УкраїнаРосіяБілорусьдипломатичні відносини
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