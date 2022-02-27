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Переговоры с РФ начнутся через несколько часов, делегация сменила маршрут – Вениславский

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 17:05
Переговоры с РФ начнутся через несколько часов, делегация сменила маршрут – Вениславский

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Источник: Вениславский в эфире канала

Прямая речь Вениславского: "В связи с ситуацией безопасности маршрут (до границы с Беларусью – ред.) изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов.

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Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение".

Детали: Он затруднился назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.

Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.

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Также он добавил, что белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.

Что было раньше: Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".

Темы: УкраинаРосcияБеларусьдипломатические отношения
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