Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Переговоры с РФ начнутся через несколько часов, делегация сменила маршрут – Вениславский

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 18:05

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщил, что переговоры украинской делегации с россиянами начнутся через несколько часов, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Источник: Вениславский в эфире канала

Прямая речь Вениславского: "В связи с ситуацией безопасности маршрут (до границы с Беларусью – ред.) изменен, поэтому я думаю, что переговоры начнутся в течение нескольких часов.

Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и не было известно их местонахождение".

Детали: Он затруднился назвать состав делегации, чтобы обезопасить их.

Вениславский считает, что к концу дня уже будет полная информация о стартовых позициях и результатах переговоров.

Также он добавил, что белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Что было раньше: Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан".

Темы: УкраинаРосcияБеларусьдипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ

ВСУ и ГНСУ вышли к границе в Сумской области

фотоЗащитники уничтожили вражескую колонну в Сумской области

Польша считает реальным предоставление Украине статуса кандидата в ЕС в ближайшие дни

Комитет Рады поддержал законопроект о национализации российского имущества

ВСУ сбили над Ирпенем вражеский самолет – Залужный

Все новости...
Украина
"Вы получите только позор и смерть": легендарный ВДВшник обратился к военным Беларуси
Кулеба о переговорах с Россией: может быть мир, но не капитуляция Украины
Войска РФ уничтожили "Мрию": Укроборонпром обещает восстановить за счет оккупанта
Последние новости
12:58
Франция посоветовала своим гражданам выезжать из России
12:52
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
12:50
12:46
аудиоВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
12:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
12:22
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
12:13
Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
12:02
На всех пунктах пропуска на западной границе исчезли очереди – ГПСУ
12:02
Переговоры: россияне придумали три части требований
11:55
Дерипаска: Железный занавес уже опустился. Кризис будет в три раза хуже, чем в 1998 году
Все новости...