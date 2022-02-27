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За 4 дні війни загинуло понад 350 мирних мешканців, майже 1700 поранено – МВС

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 21:11
За 4 дні війни загинуло понад 350 мирних мешканців, майже 1700 поранено – МВС
Жінка літнього віку стоїть біля будівлі, пошкодженої російським снарядом, у Василькові під Києвом 27 лютого. Фото: Getty images

В Україні за 4 дні російської війни загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ

Деталі: Серед загиблих в Україні за 4 дні російської війни 14 дітей, і ще 116 дітей дістали поранення від бойових дій російських окупантів.

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Передісторія: 

  • Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко увечері 27 лютого повідомляв про 16 загиблих дітей через бойові дії російських загарбників.
  • У Києві за 4 дні загинуло більше 20 цивільних осіб.
  • Водночас особові втрати військ російських окупантів на четвертий день війни сягнули вище 4300.

Теми: війнаРосіяокупація
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