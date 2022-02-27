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За 4 дня войны погибли более 350 мирных жителей, почти 1700 ранены

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 21:11
За 4 дня войны погибли более 350 мирных жителей, почти 1700 ранены
Пожилая женщина стоит у здания, поврежденного российским снарядом, в Василькове под Киевом 27 февраля. Фото: Getty images

В Украине за 4 дня российской войны погибли 352 гражданских лица и еще 1684 человека получили ранения.

Источник: Министерство внутренних дел

Детали: Среди погибших в Украине за 4 дня российской войны 14 детей и еще 116 детей получили ранения от боевых действий российских оккупантов.

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Предыстория: 

  • В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко вечером 27 февраля сообщал о 16 погибших детях из-за боевых действий российских захватчиков.
  • В Киеве за 4 дня погибли более 20 гражданских лиц.
  • В то же время, потери личного состава российских оккупантов на четвертый день войны достигли выше 4300.

Темы: войнаРосcияоккупация
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