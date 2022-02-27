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За 4 дні війни понад 20 киян загинуло, понад 100 поранено

Денис КарловськийНеділя, 27 лютого 2022, 13:31
За 4 дні війни понад 20 киян загинуло, понад 100 поранено
дим від обстрілів у Києві 27 лютого. фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Деталі: Серед померлих у Києві внаслідок російської війни 9 мирних жителів і 1 дитина. Також загинули 4 невідомих людей та 8 військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

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106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема 3 дітей, один із них 17-річний курсант.

Кличко сказав, що російських військ на вулицях Києва немає, і ситуація контролюється Збройними Силами та підрозділами тероборони. Він пояснив, що українські військові знищують окремі диверсійно-розвідувальні групи.

Він сказав, що громадський транспорт, включно з метро, не працює через запроваджену комендантську годину.

ВІДЕО ДНЯ

Мер закликав киян залишатися вдома чи в укриттях і не з’являтися на вулицях.

Передісторія: 

  • У столиці до 8:00 28 лютого запроваджено комендантську годину. Будь-кого, хто перебуватиме на вулиці без спеціальних розпізнавальних знаків чи посвідки, буде вважатися членом ворожих ДРГ і може бути ліквідований.
  • На лівому березі Києва виявили спробу теракту російським диверсантом, який заклав вибухівку в столичному ЖК.
  • Зранку 27 лютого у двір 16-поверхового будинку влучила російська ракета, поранивши кількох людей.
  • Українська система протиповітряної оборони знищила вранці 27 лютого ракету, випущену з території Білорусі по Києву.
  • Міністерство оборони України повідомило, що в ніч проти 27 лютого українські захисники зірвали спробу висадки російського десанту та наростили сили оборони столиці.

Теми: КиїввійнаобстрілРосія
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