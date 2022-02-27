За 4 дні війни понад 20 киян загинуло, понад 100 поранено

дим від обстрілів у Києві 27 лютого. фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що з 24 лютого через бойові дії окупантів у Києві загинуло понад 20 людей, 106 дістали поранення.

Джерело: facebook-сторінка Кличка

Деталі: Серед померлих у Києві внаслідок російської війни 9 мирних жителів і 1 дитина. Також загинули 4 невідомих людей та 8 військовослужбовців ЗСУ і бійців територіальної оборони.

106 людей дістали поранення, із них 47 цивільних мешканців. Зокрема 3 дітей, один із них 17-річний курсант.

Кличко сказав, що російських військ на вулицях Києва немає, і ситуація контролюється Збройними Силами та підрозділами тероборони. Він пояснив, що українські військові знищують окремі диверсійно-розвідувальні групи.

Він сказав, що громадський транспорт, включно з метро, не працює через запроваджену комендантську годину.

Мер закликав киян залишатися вдома чи в укриттях і не з’являтися на вулицях.

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