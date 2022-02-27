По аеропорту в Миколаєві нанесли ракетні удари
Неділя, 27 лютого 2022, 23:34
Російські війська здійснили ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.
Джерело: голова Миколаївської військової держадмінстрації Віталій Кім в коментарі "Суспільне"
Деталі: За попередніми даними, російські війська завдали ударів тричі. Ракети влучили в злітно-посадкову смугу й перон.
Наразі немає інформації про тип ракет та місця, з якого запускали ракети.
Передісторія:
- Увечері 27 лютого з території білорусі запустили балістичні ракети по аеропорту Житомира.
- Зранку 27 лютого українська система протиповітряної оборони збила ракету, яка летіла до Києва: вона впала у дворі 16-поверхівки на Троєщині, через що кілька людей дістали поранення.