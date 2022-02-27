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По аэропорту в Николаеве нанесли ракетные удары

Денис КарловскийВоскресенье, 27 февраля 2022, 22:34
По аэропорту в Николаеве нанесли ракетные удары

Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Источник: глава Николаевской военной госадминстрации Виталий Ким в комментарии "Суспільне"

Детали: По предварительным данным, российские войска нанесли удары по аэропорту трижды. Ракеты попали в взлетно-посадочную полосу и перрон.

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Пока нет информации о типе ракет и места, откуда запускали ракеты.

Предыстория:

  • Вечером 27 февраля с территории Беларуси запустили баллистические ракеты по аэропорту Житомира.
  • Утром 27 февраля украинская система противовоздушной обороны сбила ракету, летевшую в Киев: она упала в дворе 16-этажки на Троещине, из-за чего несколько человек получили ранения.

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Темы: РосcиявойнаНиколаеваэропорт
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