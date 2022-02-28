Миколаїв чекає "гостей" з боку Херсона

Станом на 00.00 28 лютого чекають на "гостей" (російських загарбників – ред.) з боку Херсона.

Джерело: голова Миколаївської військової держадміністрації Віталій Кім у Телеграмі

Пряма мова: "Ну що ж. Чекаємо на "гостей" з боку Херсона

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В окупантів така система подачі сигналу: біла ракета – приготуватися до виходу, дві білі ракети – старт, жовта – перешкода, червона – стоп, розворот, додому.

Півгодини тому перша була біла, нещодавно була друга – дві білих. Вони до нас виїхали.

Ми тут! Без плану на відступ".

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