Миколаїв чекає "гостей" з боку Херсона
Понеділок, 28 лютого 2022, 01:28
Станом на 00.00 28 лютого чекають на "гостей" (російських загарбників – ред.) з боку Херсона.
Джерело: голова Миколаївської військової держадміністрації Віталій Кім у Телеграмі
Пряма мова: "Ну що ж. Чекаємо на "гостей" з боку Херсона
В окупантів така система подачі сигналу: біла ракета – приготуватися до виходу, дві білі ракети – старт, жовта – перешкода, червона – стоп, розворот, додому.
Півгодини тому перша була біла, нещодавно була друга – дві білих. Вони до нас виїхали.
Ми тут! Без плану на відступ".
Що передувало: Російські війська здійснили ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.
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26 лютого Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.