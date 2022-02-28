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Миколаїв чекає "гостей" з боку Херсона

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 01:28
фото: ФБ Кіма

Станом на 00.00 28 лютого чекають на "гостей" (російських загарбників – ред.) з боку Херсона.

Джерело: голова Миколаївської військової держадміністрації Віталій Кім у Телеграмі

Пряма мова: "Ну що ж. Чекаємо на "гостей" з боку Херсона

В окупантів така система подачі сигналу: біла ракета – приготуватися до виходу, дві білі ракети – старт, жовта – перешкода, червона – стоп, розворот, додому.

Півгодини тому перша була біла, нещодавно була друга – дві білих. Вони до нас виїхали.

Ми тут! Без плану на відступ".

Що передувало: Російські війська здійснили ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту.

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26 лютого Протиповітряна оборона ЗСУ відбила атаки російських окупантів на Миколаїв.

Теми: Миколаїввійна
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