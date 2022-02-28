Николаев ждет "гостей" со стороны Херсона

По состоянию на 00.00 28 февраля ждут "гостей" (российских захватчиков – ред.) со стороны Херсона.

Источник: глава Николаевской военной госадминистрации Виталий Ким в Телеграмм

Прямая речь: "Ну что же. Ждём "гостей" со стороны Херсона

Реклама:

У оккупантов такая система подачи сигнала: белая ракета - приготовиться к выходу, две белые ракеты - старт, желтая - препятствие, красная - стоп, разворот, домой.

Полчаса назад первая была белая, недавно была вторая - две белых. Они к нам выехали.

Мы тут! Без плана на отступление".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

26 февраля Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.