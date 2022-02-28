Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Николаев ждет "гостей" со стороны Херсона

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 00:28
Николаев ждет гостей со стороны Херсона
фото: ФБ Кима

По состоянию на 00.00 28 февраля ждут "гостей" (российских захватчиков – ред.) со стороны Херсона.

Источник: глава Николаевской военной госадминистрации Виталий Ким в Телеграмм

Прямая речь: "Ну что же. Ждём "гостей" со стороны Херсона

Реклама:

У оккупантов такая система подачи сигнала: белая ракета - приготовиться к выходу, две белые ракеты - старт, желтая - препятствие, красная - стоп, разворот, домой.

Полчаса назад первая была белая, недавно была вторая - две белых. Они к нам выехали.

Мы тут! Без плана на отступление".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

26 февраля Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.

Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: