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Николаев ждет "гостей" со стороны Херсона

Ольга ГлущенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 01:28
фото: ФБ Кима

По состоянию на 00.00 28 февраля ждут "гостей" (российских захватчиков – ред.) со стороны Херсона.

Источник: глава Николаевской военной госадминистрации Виталий Ким в Телеграмм

Прямая речь: "Ну что же. Ждём "гостей" со стороны Херсона

У оккупантов такая система подачи сигнала: белая ракета - приготовиться к выходу, две белые ракеты - старт, желтая - препятствие, красная - стоп, разворот, домой.

Полчаса назад первая была белая, недавно была вторая - две белых. Они к нам выехали.

Мы тут! Без плана на отступление".

Что предшествовало: Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

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26 февраля Противовоздушная оборона ВСУ отразила атаки российских оккупантов на Николаев.

Темы: Николаеввойна
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