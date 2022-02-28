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Україна перехопила військову ініціативу – Данілов

Понеділок, 28 лютого 2022, 11:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що українське військово-політичне керівництво зуміло перехопити військову ініціативу в протистоянні російській збройній агресії.

Джерело: facebook-сторінка Данілова

Пряма мова Данілова: "Українському військовому керівництву на чолі з Верховним Головнокомандувачем – Президентом України Володимиром Зеленським вдалося розпочати процес перехоплення військової ініціативи. 

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План російського вторгнення був побудований на принципах їх нацистських попередників – блискавичний прохід бронетанкових механізованих колон углиб території, знищення об‘єктів критичної інфраструктури, блокування великих міст (Одеси, Дніпра, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Харкова, Сум, Чернігова) руйнування логістичних ланцюжків, із застосуванням  ДРГ створення ситуації паніки та хаосу та проведення спеціальних операцій зі знищення керівного складу країни. Центральним пунктом плану путінського вторгнення було захоплення української столиці - міста Києва, і створення маріонеткового уряду, підконтрольного РФ.

На сьогодні жодної з цілей орківського плану не було досягнуто.

Дана відсіч по всіх напрямках. Але важкі бої тривають"

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Деталі: Данілов закликав українців усвідомлювати, що, крім бойових дій, триває інформаційна війна з боку ворога. Зокрема, щодо приховування реальних втрат особового складу окупаційних військ від власного населення.

Він попросив громадян України інформувати родичів і знайомих, що проживають на російській території, про справжню ситуацію з російським військовим вторгненням та кількістю втрат, яких зазнають ворожі війська. Зокрема через соцмережі та популярні групи створювати відео із текстом, які будуть створювати гнітючий настрій у тилу ворога щодо його втрат та поразки.

Теми: війнаРосіяДаніловбойові дії
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