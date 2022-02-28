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Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Понедельник, 28 февраля 2022, 11:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что украинское военно-политическое руководство смогло перехватить военную инициативу в сопротивлении российской вооруженной агрессии.

Источник: facebook-страница Данилова

Прямая речь Данилова: "Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим – Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы.

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План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова), разрушение логистических цепей с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения было захват украинской столицы – города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.

На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто.

Данный отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются".

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Детали: Данилов призвал украинцев отдавать себе отчет, что, кроме боевых действий, продолжается информационная война со стороны врага. В частности, по сокрытию реальных потерь личного состава оккупационных войск от собственного населения.

Он попросил граждан Украины информировать родственников и знакомых, проживающих на российской территории, о настоящей ситуации с российским военным вторжением и количеством потерь, которые несут вражеские войска. В частности, через соцсети и популярные группы создавать видео с текстом, которые будут создавать удручающее настроение в тылу врага относительно его потерь и поражения.

Темы: войнаРосcияДаниловбоевые действия
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