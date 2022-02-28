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Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 12:10
Ірина Венедіктова. Скриншот з відео

Генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що в’язні, яких відпустять з тюрми воювати за Україну, хочуть боронити батьківщину, мають значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках і є запеклими противниками "русского мира".

Джерело: відеозвернення Венедіктової у Facebook 

Пряма мова Венедіктової: "Хочу роз’яснити. Перше – це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж.

Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними".

Деталі: Генпрокурор наголосила, що в Україні достатньо воїнів – за два дні мобілізували майже 100 тисяч громадян, половина з яких – резервісти тероборони.

Водночас, вона додала, що захищати Батьківщину – не тільки обов’язок, а і право, тож "особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс".

Венедіктова також додала, що прокурори по всій країні знімають арешти та передають на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніку, озброєння і пальне, вилучені під час розслідування кримінальних проваджень.

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Вже передано понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю.

Разом з цим прокуратура працює над притягненням до відповідальності кожного загарбника та керівництва Росії, щоб жоден постріл окупанта не залишився без реакції правоохоронців.

Передісторія: 

  • Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати Україну на війні з Росією.

Теми: Венедіктовав'язницявійна
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