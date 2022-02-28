Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 11:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
Ірина Венедіктова. Скриншот з відео

Генпрокурор Ірина Венедіктова розповіла, що в’язні, яких відпустять з тюрми воювати за Україну, хочуть боронити батьківщину, мають значний бойовий досвід у зоні АТО у 2014-2015 роках і є запеклими противниками "русского мира".

Джерело: відеозвернення Венедіктової у Facebook 

Пряма мова Венедіктової: "Хочу роз’яснити. Перше – це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок. Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж.

Реклама:

Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними".

Деталі: Генпрокурор наголосила, що в Україні достатньо воїнів – за два дні мобілізували майже 100 тисяч громадян, половина з яких – резервісти тероборони.

Водночас, вона додала, що захищати Батьківщину – не тільки обов’язок, а і право, тож "особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс".

ВІДЕО ДНЯ

Венедіктова також додала, що прокурори по всій країні знімають арешти та передають на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніку, озброєння і пальне, вилучені під час розслідування кримінальних проваджень.

Вже передано понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю.

Разом з цим прокуратура працює над притягненням до відповідальності кожного загарбника та керівництва Росії, щоб жоден постріл окупанта не залишився без реакції правоохоронців.

Передісторія: 

  • Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що з місць позбавлення волі та слідчих ізоляторів звільняють колишніх військових, які виявили бажання захищати Україну на війні з Росією.

Теми: Венедіктовав'язницявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Венедіктова
Як не варто звільняти чиновників під час війни 
Зеленський призначив Венедіктову послом в Ліхтенштейні за сумісництвом
Зеленський відправив ексгенпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарію
Останні новини
07:51
На Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
Усі новини...
Реклама: