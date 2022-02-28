Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что заключенные, которых отпустят из тюрьмы воевать за Украину, хотят защищать родину, имеют значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-2015 годах и являются ярыми противниками русского мира.

Источник: видеообращение Венедиктовой в Facebook

Прямая речь Венедиктовой: "Хочу разъяснить. Первое – это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытой двери" тоже.

Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними".

Детали: Генпрокурор подчеркнула, что в Украине достаточно воинов – за два дня мобилизовали около 100 тысяч граждан, половина из которых – резервисты терробороны.

В то же время, она добавила, что защищать Родину – не только обязанность, но и право, поэтому "лица, которые оступились, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили на этот шанс".

Венедиктова также добавила, что прокуроры по всей стране снимают аресты и передают на нужды ВСУ и Нацгвардии технику, вооружение и горючее, изъятые в ходе расследования уголовных производств.

Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехнику и оружие.

При этом прокуратура работает над привлечением к ответственности каждого захватчика и руководства России, чтобы ни один выстрел оккупанта не остался без реакции правоохранителей.

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