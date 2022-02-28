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Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 11:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
Ирина Венедиктова. Скриншот из видео

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что заключенные, которых отпустят из тюрьмы воевать за Украину, хотят защищать родину, имеют значительный боевой опыт в зоне АТО в 2014-2015 годах и являются ярыми противниками русского мира.

Источник: видеообращение Венедиктовой в Facebook 

Прямая речь Венедиктовой: "Хочу разъяснить. Первое – это не массовая акция, а очень взвешенный и точечный шаг. Населению переживать за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытой двери" тоже.

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Каждый из освобожденных имеет значительный боевой опыт в зоне АТО в 14-15 годах. Все они ярые противники "русского мира", а один вообще автор известной песни украинских болельщиков о главном агрессоре. По каждому индивидуально оценены все риски и механизмы контроля за ними".

Детали: Генпрокурор подчеркнула, что в Украине достаточно воинов – за два дня мобилизовали около 100 тысяч граждан, половина из которых – резервисты терробороны.

В то же время, она добавила, что защищать Родину – не только обязанность, но и право, поэтому "лица, которые оступились, но хотят помочь защитить родную землю, заслужили на этот шанс".

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Венедиктова также добавила, что прокуроры по всей стране снимают аресты и передают на нужды ВСУ и Нацгвардии технику, вооружение и горючее, изъятые в ходе расследования уголовных производств.

Уже передано более 10 тысяч тонн горючего, бронетехнику и оружие.

При этом прокуратура работает над привлечением к ответственности каждого захватчика и руководства России, чтобы ни один выстрел оккупанта не остался без реакции правоохранителей.

Предыстория: 

  • Ранее в Офисе генпрокурора сообщили, что с мест лишения свободы и следственных изоляторов освобождают бывших военных, изъявивших желание защищать Украину на войне с Россией.

Темы: Венедиктоватюрьмавойна
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