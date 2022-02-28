Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Через напад РФ 16 дітей загинули, 45 поранені – МОЗ

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 12:28
Віктор Ляшко, фото КМУ

Внаслідок військового нападу Росії на Україну загинуло більше 350 цивільних осіб і поранено більше 2 тисяч.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Деталі: За інформацією МОЗ, серед 352 загиблих – 16 дітей.

Із 2040 поранених цивільних – 45 дітей.

Що передувало: У неділю ввечері МВС повідомляло, що в Україні за 4 дні російської війни загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: війнаМОЗЛяшко Віктор
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Усі новини...
війна
Київ продовжує тримати оборону, вночі були перестрілки – Кличко
Військовим РФ, які складуть зброю, забезпечать безпеку і повернуть додому – Нацгвардія
Антипутінська коаліція готує четвертий пакет санкцій проти Росії
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, а Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...