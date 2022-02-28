Через напад РФ 16 дітей загинули, 45 поранені – МОЗ

Внаслідок військового нападу Росії на Україну загинуло більше 350 цивільних осіб і поранено більше 2 тисяч.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Деталі: За інформацією МОЗ, серед 352 загиблих – 16 дітей.

Із 2040 поранених цивільних – 45 дітей.

Що передувало: У неділю ввечері МВС повідомляло, що в Україні за 4 дні російської війни загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.