Через напад РФ 16 дітей загинули, 45 поранені – МОЗ
Понеділок, 28 лютого 2022, 12:28
Внаслідок військового нападу Росії на Україну загинуло більше 350 цивільних осіб і поранено більше 2 тисяч.
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Деталі: За інформацією МОЗ, серед 352 загиблих – 16 дітей.
Із 2040 поранених цивільних – 45 дітей.
Що передувало: У неділю ввечері МВС повідомляло, що в Україні за 4 дні російської війни загинуло 352 цивільних особи і ще 1684 людини дістали поранення.
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