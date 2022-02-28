Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
Понедельник, 28 февраля 2022, 12:28
В результате военного нападения России на Украину погибли более 350 гражданских лиц и ранены более 2 тысяч.
Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко
Детали: По информации Минздрава, среди 352 погибших – 16 детей.
Из 2040 раненых гражданских – 45 детей.
Что предшествовало: В воскресенье вечером МВД сообщало, что в Украине за 4 дня российской войны погибли 352 гражданских лица и еще 1684 человека получили ранения.
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