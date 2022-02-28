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Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав

Катерина ТищенкоПонедельник, 28 февраля 2022, 11:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
Виктор Ляшко, фото КМУ

В результате военного нападения России на Украину погибли более 350 гражданских лиц и ранены более 2 тысяч.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко

Детали: По информации Минздрава, среди 352 погибших – 16 детей.

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Из 2040 раненых гражданских – 45 детей.

Что предшествовало: В воскресенье вечером МВД сообщало, что в Украине за 4 дня российской войны погибли 352 гражданских лица и еще 1684 человека получили ранения.

Темы: войнаМинздравЛяшко Виктор
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