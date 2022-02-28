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Військовим РФ, які складуть зброю, забезпечать безпеку і повернуть додому – Нацгвардія

Катерина ТищенкоПонеділок, 28 лютого 2022, 11:46
Військовим РФ, які складуть зброю, забезпечать безпеку і повернуть додому – Нацгвардія
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ, ВЗЯТІ В ПОЛОН УКРАЇНСЬКИМИ ЗАХИСНИКАМИ, ФОТО ЗСУ

Національна гвардія заявляє, що російським військовим, які добровільно складуть зброю, буде забезпечено безпеку, і вони повернуться до РФ.

Джерело: Нацгвардія

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Дослівно: "Російські військовослужбовці, закликаємо вас скласти зброю, поки ви ще живі.

Ми забезпечимо вам безпеку і ви повернетесь до своїх дружин та матерів".

Що передувало: МВС України запустило сайт 200rf.com, на якому публікує фото та документи загиблих та полонених окупантів, щоб їхні родичі могли їх знайти. Щоправда, в РФ його заблокували, але телеграм-канал працює.

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Також у Міністерстві оборони України відкрили гарячу телефонну лінію для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

Теми: Росіявійна
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