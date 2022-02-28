Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия

Национальная гвардия заявляет, что российским военным, которые добровольно сложат оружие, будет обеспечена безопасность, и они вернутся в РФ.

Источник: Нацгвардия

Дословно: "Российские военнослужащие, призываем вас сложить оружие, пока вы еще живы.

Мы обеспечим вам безопасность, и вы вернетесь к своим женам и матерям".

Что предшествовало: МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. Правда, в РФ его заблокировали, но телеграм-канал работает.

Также в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.