Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
Понедельник, 28 февраля 2022, 11:46
Национальная гвардия заявляет, что российским военным, которые добровольно сложат оружие, будет обеспечена безопасность, и они вернутся в РФ.
Источник: Нацгвардия
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Дословно: "Российские военнослужащие, призываем вас сложить оружие, пока вы еще живы.
Мы обеспечим вам безопасность, и вы вернетесь к своим женам и матерям".
Что предшествовало: МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных оккупантов, чтобы их родственники могли их найти. Правда, в РФ его заблокировали, но телеграм-канал работает.
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Также в Министерстве обороны Украины открыли "горячую" телефонную линию для матерей, отцов, жен, бабушек и дедушек российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием, но были взяты в плен, или убиты.