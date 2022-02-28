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Укравтодор встановлює нові знаки: Путіну рух заборонено

Ірина БалачукПонеділок, 28 лютого 2022, 19:52
ФОТО УКРАВТОДОРУ 

Укравтодор розробив новий знак "Окупантам рух заборонено", на якого зображена перекреслена голова президента Росії Володимира Путіна, і почав його встановлення на дорогах.

Джерело: Укравтодор

Дослівно Укравтодор: "Поки наші хоробрі воїни та безстрашні містяни дають відсіч ворогу, дорожники оновлюють Правила дорожнього руху.

Перед вами – новий дорожній знак "Окупантам рух заборонено". Знак вказує ворогу: "Негайно здавайся у полон, або зустрінь смерть"". 

 
Фото Укравтодору 

Деталі: В Укравтодорі зазначили, що з 28 лютого "дія знаку поширюється на дороги усіх форм власності в Україні та союзних державах".

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Теми: УкравтодорПутінвійна
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