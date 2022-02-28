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Укравтодор устанавливает новые знаки: Путину движение запрещено

Ирина БалачукПонедельник, 28 февраля 2022, 18:52
Укравтодор устанавливает новые знаки: Путину движение запрещено
ФОТО УКРАВТОДОРА

Укравтодор разработал новый знак "Оккупантам движение запрещено", на котором изображена перечеркнутая голова президента России Владимира Путина, и начал его установку на дорогах.

Источник: Укравтодор

Дословно Укравтодор: "Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения.

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Перед вами новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть"". 

 
Фото УкравтодорА

Детали: В Укравтодоре отметили, что с 28 февраля "действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах".

Темы: УкравтодорПутинвойна
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