Укравтодор устанавливает новые знаки: Путину движение запрещено
Понедельник, 28 февраля 2022, 18:52
Укравтодор разработал новый знак "Оккупантам движение запрещено", на котором изображена перечеркнутая голова президента России Владимира Путина, и начал его установку на дорогах.
Источник: Укравтодор
Дословно Укравтодор: "Пока наши храбрые воины и бесстрашные горожане дают отпор врагу, дорожники обновляют Правила дорожного движения.
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Перед вами новый дорожный знак "Оккупантам движение запрещено". Знак указывает врагу: "Немедленно сдавайся в плен или встреть смерть"".
Детали: В Укравтодоре отметили, что с 28 февраля "действие знака распространяется на дороги всех форм собственности в Украине и союзных государствах".