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Сім’ям загиблих українських воїнів виплатять 15 мільйонів гривень 

Денис КарловськийПонеділок, 28 лютого 2022, 20:54
Сім’ям загиблих українських воїнів виплатять 15 мільйонів гривень 
Український військовий на бойових позиціях. Фото: facebook-сторінка Повернись живим

Уряд України ухвалив рішення про виплату 15 мільйонів гривень одноразової допомоги родинам загиблих військовослужбовців Збройних Сил, які брали участь у збройному опорі окупантам.

Джерело: вечірнє звернення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Пряма мова Шмигаля: "Іде п’ятий день нашої визвольної війни проти російських загарбників.

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Весь український народ повстав на боротьбу. І поки наші війська мужньо захищають українські землі від навали окупантів, цивільні українці, українська держава почали працювати в режимі "все для фронту – все для перемоги"

Приватний бізнес безкоштовно дає паливо, медикаменти, продукти, техніку для потреб армії. Хоробрість та мужність наших військових надихає кожного українця робити свій посильний вклад у перемогу. 

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського, уряд прийняв рішення, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень щомісячно.

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Військовослужбовці, що безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів із національної безпеки й оборони – розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно.

Також сім’ям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Деталі: Шмигаль має надію, що Євросоюз дасть позитивну відповідь на заявку української влади про приєднання України до країн-членів ЄС.

Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту, додавши туди важливі продукти харчування, медикаменти та товари військового призначення.

Передісторія: 

  • 28 лютого уряд ухвалив постанову, що регулює виплати всім українським військовим, що беруть участь у бойових діях проти окупантів, 100 тисяч гривень.
  • Шмигаль спільно із президентом Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком підписали документ до лідерів ЄС із проханням долучити Україну.

Теми: Шмигаль Збройні силивійнаКабінет міністрів
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