Семьям погибших украинских воинов выплатят 15 миллионов гривен

Правительство Украины приняло решение о выплате 15 миллионов гривен одноразовой помощи семьям погибших военнослужащих Вооруженных Сил, участвовавших в вооруженном сопротивлении оккупантам.

Источник: вечернее обращение премьер-министра Дениса Шмыгаля

Прямая речь Шмыгаля: "Идет пятый день нашей освободительной войны против русских захватчиков.

Весь украинский народ присоединился к борьбе. И пока наши войска мужественно защищают украинские земли от нашествия оккупантов, мирные украинцы, украинское государство начали работать в режиме "все для фронта – все для победы"

Частный бизнес бесплатно дает топливо, медикаменты, продукты, технику для нужд армии. Храбрость и мужество наших военных вдохновляет каждого украинца вносить свой посильный вклад в победу.

Во исполнение поручения президента Украины Владимира Зеленского, правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

Военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях или обеспечивающие осуществление мер по национальной безопасности и обороне – размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.

Также семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен".

Детали: Шмыгаль выразил надежду, что Евросоюз даст положительный ответ на заявку украинских властей о присоединении Украины к странам-членам ЕС.

Правительство расширило список товаров критического импорта, добавив туда важные продукты питания, медикаменты и товары военного назначения.

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