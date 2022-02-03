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ДТП та Трухін: Аваков упевнений, що МВС знало про відео поліцейських

Четвер, 3 лютого 2022, 21:52
Арсен Аваков

Ексглава МВС Арсен Аваков упевнений, що нове керівництво відомства бачило відео з ДТП, в якому причетний нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, і яке опублікувала у своєму розслідуванні "Українська правда".

Джерело: Аваков в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Авакова: "Я не говоритиму, хто дав вказівку (не давати хід розслідуванню), тому що я цього не знаю. Але я вам скажу, що відповідь від МВС чи від Нацполіції, не знаю від кого, у бік ДБР датована 28 вересня, а аварія сталася 23 серпня, тобто через місяць і 5 днів.

І в цій відповіді було написано: на жаль, дорогі друзі, дуже шкода, але відео не збереглося, тому що минув місячний термін, і воно затерлося.

Чи це було відео у керівництва міністерства? Переконаний, що так. Чи знало про це керівництво міністерства? Переконаний, що так. І далі – це міра цинізму".

Деталі: Аваков розповів, що відбувається із відео після зміни поліцейського.

Наприкінці робочого дня співробітник здає боді-камеру черговому, щоб її вставили в спеціальний комп'ютер і з нього завантажують відео. Сам поліцейський не має доступу до відео, він лише здає камеру.

Це відео знаходиться на моніторингу 30 днів на випадок, якщо воно знадобиться слідчому і т.д.

Аваков вважає, що з відео перед тим, як воно мало піти, зробили копію і передали журналістам. Ексміністр похвалив поліцейських, що вони хоч якимось способом змогли припинити злочин.

Знати більше: "Я зараз тихенько піду в ліс". УП публікує відео поліцейських з місця ДТП Трухіна

Від зятя партнера Коломойського до "слуги народу". Хто такий Олександр Трухін, ДТП з яким намагаються зам’яти

Нагадаємо: 

Денис Монастирський понад добу не реагує на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. За інформацією "Української правди", міністр бачив відповідні відеоматеріали ще у серпні-вересні 2021 року.

Українська правда
Теми: АваковМВСТрухінМонастирський
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