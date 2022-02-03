Голова МВС вже добу не реагує на скандальне відео, де Трухін хоче "порішати" з ним ДТП

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський більше доби не реагує на публікацію відео з місця ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: За інформацією "Української правди", міністр бачив відповідні відеоматеріали ще у серпні-вересні 2021 року.

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2 лютого "Українська правда" звернулася по коментар до пресслужби МВС та радника Монастирського.

Позицію міністра спочатку обіцяли опублікувати на його сторінці у Facebook, проте станом на ранок 3 лютого ніякої нової інформації від Монастирського у соцмережі не з’явилося.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва звернулася до міністра із публічним запитом.

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Зокрема, "Українська правда" просить главу МВС відповісти, чи бачив він відео ДТП з камери поліцейських. Якщо бачив, то коли?

Також, чому Нацполіція не передала це відео в якості доказу, коли передавала справу до ДБР? І де було це відео?

Водночас, пресслужба МВС зранку 2 лютого повідомила, що інформація про те, що Трухін після ДТП намагався домовитися з Монастирським, не відповідає дійсності.

розмова Трухіна із поліцейським на місці аварії (мова про Дениса Монастирського - ред.) скриншот

Тиждень тому глава Нацгвардії подав у відставку після того як нацгвардієць розстріляв 10 осіб на заводі "Південмаш". Командувач НГУ зазначив, що за хороше і погане у відомстві відповідальний командир.

Передісторія:

23 серпня 2021 року народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП. За даними ЗМІ, нардеп був "напідпитку" після заходів до Дня державного прапора у Полтаві і спричинив аварію дорогою до Києва.

1 лютого 2022 року "Українська правда" оприлюднила розслідування з відео щодо ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна. Судячи з відео, Трухін намагався піти з місця ДТП у ліс, щоб зателефонувати міністру МВС Денису Монастирському і там натякав поліцейським на хабар, заявляючи, що має "спортивну сумку", в якій є "тисяч 150".

Менш ніж за добу Трухіна виключили з партії і завели щодо нього ще одне кримінальне провадження через пропозицію хабара.

Сам Трухін після публікації розслідування "Української правди" заявив, що готовий скласти мандат, якщо вимагатиме партія.

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