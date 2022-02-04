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У київських школах почали навчати, як діяти під час надзвичайної ситуації

П'ятниця, 4 лютого 2022, 09:38
Фото darn.kyivcity.gov.ua

У школах Києва розпочали навчання для вчителів та батьків із питань поводження у випадку надзвичайної ситуації.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Пряма мова заступника голови КМДА Петра Пантелеєва: "Розробляються інструкції для різних типів закладів та установ, як діяти, враховуючи специфіку. Ідеться про медичні заклади, школи та дитячі садки, заклади соціального захисту тощо. На кожному з цих об’єктів повинні бути відповідальні особи, які забезпечать виконання інструкцій, забезпечать правильні оповіщення та евакуацію людей".

Деталі: За словами чиновника, тематичні навчання із педагогічними колективами та батьками тривають у школах уже 1,5 тижні.

Їх проводить спеціальний навчально-методичний центр, створений Держслужбою з надзвичайних ситуацій та КМДА.

Пантелеєв також додав, що у Києві вдосконалюється система оповіщення, яка охоплює як окремо персонал міських служб, так і населення.

Він зазначив, що у минулому році розробили і спроектували нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділено з бюджету майже 11 мільйонів гривень.

Чому це важливо: Західні ЗМІ уже три місяці повідомляють про нарощування Росією військової міці біля кордонів України. Доказом цього слугують не лише супутникові знімки, а й відео пересування техніки, які з січня з'являються у соцмережах і стають предметом аналізу журналістів та експертів. 

Зокрема, у відеозаписах видно, як РФ перекидає частини військової поліції, десанту, спецпризначенців, а також сили Росгвардії із Сибіру й Далекого Сходу на захід Росії чи в Білорусь.

Також на відео потрапила частина військової техніки, що прибула з Росії в Білорусь нібито для навчань "Союзна рішучість – 2022".

У січні у США привели у бойову готовність близько 8,5 тисячі військових, щоби мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі російського вторгнення до України. Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

Читайте також: Як підготувати дітей до можливих воєнних дій і чи готові навчальні заклади?

Українська правда
Теми: Київосвітанадзвичайна подія
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