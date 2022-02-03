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Україна хоче перенести засідання ТКГ з Мінська до Стамбула – Резніков

Четвер, 3 лютого 2022, 12:39
Турецький прапор на тлі Айя-Софії в Стамбулі. ФОто: getty images

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до Стамбула.

Джерело: брифінг міністр оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Тут все просто: президент (Туреччини – ред.) Ердоґан публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ – ми відповідали ствердно "Так, ми згодні, якщо цей майданчик, наприклад, буде в Стамбулі".

Українська сторона готова до перемовин у Стамбулі. А також і в Женеві, й у Відні, у будь-якому місті, де є незаанґажованість, незалежність – найголовніше – від однієї зі сторін (перемовин – ред.), а саме Російської Федерації.

Але треба, щоби погодилася інша сторона".

Деталі: 3 лютого в Києві з офіційним візитом перебуватиме турецька делегація на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном. Резніков також братиме участь у перемовинах.

Довідково: Резніков був заступником глави української делегації в ТКГ з вересня 2019 року по листопад 2021 року.

Передісторія: 

  • У січні 2022 року Туреччина спрямувала пропозицію до ОБСЄ проводити очні зустрічі Тристоронньої контактної групи замість Мінська в Стамбулі. Росія виступила проти.
  • У квітні 2021 року тодішній віцепрем’єр-міністр і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що після завершення пандемії Україна не буде брати участі в засіданнях ТКГ у Мінську "через ворожу риторику Білорусі". 
  • Голова української делегації в ТКГ, перший президент Леонід Кравчук тоді припускав, що можливим місцем зустрічі замість Мінська може бути місто в Польщі. Він пояснив, що, крім ворожої риторики щодо України з уст білоруської влади, неприпустимо долучатися до перемовин щодо мирного врегулювання в "недемократичній" країні.
  • Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відреагував на українські заяви, що, буцімто, це свідчить про небажання України дотримуватися і виконувати вимоги Мінських угод.
  • У вересні 2021 року українська делегація запропонувала повернути очні зустрічі, але не в Мінську. Очні зустрічі потрібні, на думку представників української делегації, через можливе порушення конфіденційності перемовин у віртуальному форматі.

Денис Карловський, УП
Теми: ТКГТуреччинаМінські угодиДонбас
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