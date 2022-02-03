Україна хоче перенести засідання ТКГ з Мінська до Стамбула – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що Україна підтримує пропозицію Туреччини перенести засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська до Стамбула.

Джерело: брифінг міністр оборони Олексія Резнікова

Пряма мова Резнікова: "Тут все просто: президент (Туреччини – ред.) Ердоґан публічно зробив таку пропозицію. Розкрию секрет: з нами велися консультації, коли ще був учасником переговорної делегації України в ТКГ – ми відповідали ствердно "Так, ми згодні, якщо цей майданчик, наприклад, буде в Стамбулі".

Реклама:

Українська сторона готова до перемовин у Стамбулі. А також і в Женеві, й у Відні, у будь-якому місті, де є незаанґажованість, незалежність – найголовніше – від однієї зі сторін (перемовин – ред.), а саме Російської Федерації.

Але треба, щоби погодилася інша сторона".

Деталі: 3 лютого в Києві з офіційним візитом перебуватиме турецька делегація на чолі з президентом Реджепом Таїпом Ердоґаном. Резніков також братиме участь у перемовинах.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Резніков був заступником глави української делегації в ТКГ з вересня 2019 року по листопад 2021 року.

Передісторія: