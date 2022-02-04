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Суддя-хабарник отримав 5,5 років тюрми з конфіскацією

П'ятниця, 4 лютого 2022, 13:08
Суддя-хабарник отримав 5,5 років тюрми з конфіскацією
Ігор Мінаєв. колаж видання "Слово і діло"

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донеччини Ігор Мінаєв отримав 5 років 6 місяців позбавлення волі за хабар.

Джерело: Спеціаолізована антикорупційна прокуратура і ЦПК в Telegram, пресцентр ВАКС

Деталі: Рішення винесла 4 лютого колегія суддів Вищого антикорупційного суду в складі Віктора Маслова, Лесі Федорак та Ігоря Строгого.

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Суд визнав Мінаєва винним та постановив також конфіскувати майно судді. Мінаєв не зможе займати посаду судді протягом 3 років після відбуття строку покарання.

За даними слідства, в 2017 році Мінаєв отримав хабар у розмірі 6 тисяч гривень за обіцянку не притягати до відповідальності та закрити справу щодо водія, який керував авто п’яним.

Вирок ВАКС набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

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Пресцентр ВАКС уточнює також, що суд також застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 744 300 грн із покладенням на нього обов’язків: прибувати до суду за кожним його викликом; не залишати Слов’янська Донецької області без дозволу суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії вказаних обов’язків – до 04.04.2022 включно, але не пізніше дня набрання вироком законної сили.

Українська правда
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